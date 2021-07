Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Expo photos – Les Essentiels Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

L'association des commerçants Kom'in KB organise une exposition photo en plein air intitulée « Les Essentiels ». Cette exposition s'étendra de la Médiathèque jusqu'au bas de la rue du Général de Gaulle vers l'ancien tribunal de Kaysersberg. Kom'in KB a imaginé un hommage aux commerçants de Kaysersberg Vignoble, sous forme de portraits placés à travers la vieille ville de Kaysersberg afin que chacun puisse, au fil des images, découvrir ou redécouvrir l'investissement de celles et ceux qui sont au service des habitants tout au long de l'année ! Exposition photos en hommage aux commerçants de Kaysersberg. +33 3 89 47 17 73

