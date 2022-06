EXPO PHOTOS « LES 10 ANS DU MOLOCO » Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard

EXPO PHOTOS « LES 10 ANS DU MOLOCO » Montbéliard, 16 septembre 2022, Montbéliard. EXPO PHOTOS « LES 10 ANS DU MOLOCO »

8 Avenue des Alliés Hall Pays Montbéliard Montbéliard Doubs Hall Pays Montbéliard 8 Avenue des Alliés

2022-09-16 – 2022-09-30

Hall Pays Montbéliard 8 Avenue des Alliés

Montbéliard

Doubs EUR En 10 ans, plus de 1000 artistes différents ont foulé la scène du Moloco, et près de 200 000 spectateurs ont fréquenté les activités du Moloco.

Cette exposition photographique met à l’honneur quelques images marquantes de cette décennie d’émotions musicales sous le regard poétique de plusieurs photographes locaux. +33 3 81 30 78 30 https://www.lemoloco.com/agenda/expo-photos-les-10-ans-du-moloco/ En 10 ans, plus de 1000 artistes différents ont foulé la scène du Moloco, et près de 200 000 spectateurs ont fréquenté les activités du Moloco.

Cette exposition photographique met à l’honneur quelques images marquantes de cette décennie d’émotions musicales sous le regard poétique de plusieurs photographes locaux. Hall Pays Montbéliard 8 Avenue des Alliés Montbéliard

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Montbéliard Other Lieu Montbéliard Adresse Montbéliard Doubs Hall Pays Montbéliard 8 Avenue des Alliés Ville Montbéliard lieuville Hall Pays Montbéliard 8 Avenue des Alliés Montbéliard Departement Doubs

Montbéliard Montbéliard Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbeliard/

EXPO PHOTOS « LES 10 ANS DU MOLOCO » Montbéliard 2022-09-16 was last modified: by EXPO PHOTOS « LES 10 ANS DU MOLOCO » Montbéliard Montbéliard 16 septembre 2022 8 Avenue des Alliés Hall Pays Montbéliard Montbéliard Doubs

Montbéliard Doubs