EXPO-PHOTOS Hommage à François Leschevin, Dernier voyage au Népal Café-poème Livraisemblable Douarnenez, dimanche 17 mars 2024.

Photographe globe-trotter, François Leschevin sillonnait le monde, de l’Asie au Groenland, pour capter visages et paysages. Contraint de poser ses bagages pour quelques temps du fait de la pandémie, il a tourné son objectif vers sa ville, Douarnenez. En hommage à François décédé en mars 2022, nous organisons avec sa mère Anne Marie et son frère Emmanuel une exposition retraçant son dernier voyage au Népal.

Vernissage et pot de l’amitié le 17 mars à 17h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-24

Café-poème Livraisemblable 60 rue Jean Jaurès

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne livraie.dz@gmail.com

