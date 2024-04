Expo photos & film sur le Népal square Delord Baud, dimanche 21 avril 2024.

Découvrez les travaux de Monique et Jean-Pierre Gélot à travers leurs différents voyages ces baroudeurs passionnés ont su mettre en valeur la vie des gens des pays d’Asie. Exposition et vernissage de photos et d’un film de 10h à 18h30 ;

Séances à 11h et 15h30 Gratuit. La Pause Café. .

Début : 2024-04-21

fin : 2024-04-21

square Delord Salle Narcise Chaillou

Baud 56150 Morbihan Bretagne

