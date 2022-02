EXPO PHOTOS ET DIAPORAMA Ménil Ménil Catégories d’évènement: Mayenne

EXPO PHOTOS ET DIAPORAMA Ménil, 12 mars 2022, Ménil. EXPO PHOTOS ET DIAPORAMA Salle des loisirs Route de Château Gontier Ménil

2022-03-12 – 2022-03-12 Salle des loisirs Route de Château Gontier

Ménil Mayenne Ménil Le samedi 12 mars, rendez-vous à la salle des loisirs de Ménil pour une exposition photo et la présentations de diaporamas.

Programme :

– expo photo de 14h à 19h

– projection de diaporamas sur différents thèmes à partir de 20h.

Entrée gratuite. Salle des loisirs Route de Château Gontier Ménil

