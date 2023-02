Expo photos : Drag King : masculinités critiquées ou rêvées Centre LGBTQI+ de Paris et d’Île-de-France Paris Catégories d’Évènement: île de France

Expo photos de Tr.Ash Colors : Drag King – masculinités critiquées ou rêvées du 2 au 28 février Les DragKings et DragQueers questionnent le genre et en brisent les codes. Iels performent les masculinités, souvent subies, pour s’en approprier les privilèges, en déconstruire les pouvoirs. Iels peuvent chercher à créer du trouble dans les attirances, questionner les rapports construits ou encore s’émanciper de toutes injonctions (patriarcales, blanches, validistes…).

Tr.Ash Colors, lui-même DragKing, a développé son personnage Ambroise King en même temps que son amour pour la photographie de la scène Drag. Vernissage le 2 février à 19h00.

