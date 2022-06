Expo photos – Carole Fougère

2022-06-28 10:30:00 – 2022-07-04 19:00:00 Carole Fougère présente ses photographies d'art liquide : collisions de gouttes, peintures dansantes… Elle sera présente pendant toute la durée de l'exposition. « Capter des gouttes qui s'entrechoquent en quelques millisecondes pour former des clichés exceptionnels. C'est le pari fou que je me suis lancé en 2019. Aujourd'hui, je vous invite à entrer dans mon univers fantastique des collisions de gouttes et des projections de peinture. Un monde liquide où les éclaboussures saisies sur le vif donnent vie à des œuvres instantanées : danseuses, girafe, bigoudène,… Les photos présentées vous invitent à la poésie, la rêverie… Je vous laisse les interpréter selon votre imagination. » Tirages originaux (30 exemplaires numérotés et signés) sont présentés : – en tirage classique sur papier photo sous cadre verre – sur alu Dibond de 2 mm d'épaisseur +33 6 23 78 11 39 http://www.photographie-haute-vitesse.fr/

