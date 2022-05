Expo photos à Trame d’Arts Salles-la-Source Salles-la-Source Salles-la-SourceSalles-la-Source Catégories d’évènement: Aveyron

Salles-la-Source

Expo photos à Trame d’Arts Salles-la-Source Salles-la-Source, 1 mai 2022, Salles-la-SourceSalles-la-Source. Expo photos à Trame d’Arts Cour de la filature Salles-la-Source Salles-la-Source

2022-05-01 – 2022-05-13

Salles-la-Source Aveyron Cour de la filature Salles-la-Source Aveyron EUR Salles-la-Source La nature est une source infinie d’émerveillement. L’appareil-photo nous permet de capter ces moments si furtifs où une lumière, une couleur, une présence vient nous toucher au plus profond de notre être. La macro et la photo rapprochée ont, en plus, la capacité à nous faire voyager dans « un autre monde ». En tant que photographe amateur, je suis très heureuse aujourd’hui de partager ce voyage au coeur du vivant avec vous. Vernissage le vendredi 13 mai à 18h. Exposition photo “Emotions – Nature” par Marie-Hélène FALGOUS du dimanche 1er mai au dimanche 29 mai 2022 les vendredis, samedis et dimanches (et le jeudi 26 mai) de 14h à 18h à la Galerie Trame d’Arts à Salles-la-Source. +33 6 08 62 64 37 La nature est une source infinie d’émerveillement. L’appareil-photo nous permet de capter ces moments si furtifs où une lumière, une couleur, une présence vient nous toucher au plus profond de notre être. La macro et la photo rapprochée ont, en plus, la capacité à nous faire voyager dans « un autre monde ». En tant que photographe amateur, je suis très heureuse aujourd’hui de partager ce voyage au coeur du vivant avec vous. Vernissage le vendredi 13 mai à 18h. Trame d’Arts

Cour de la filature Salles-la-Source Salles-la-Source

dernière mise à jour : 2022-04-24 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Salles-la-Source Autres Lieu Salles-la-Source Salles-la-Source Adresse Cour de la filature Ville Salles-la-SourceSalles-la-Source lieuville Cour de la filature Salles-la-Source Salles-la-Source Departement Aveyron

Salles-la-Source Salles-la-Source Salles-la-SourceSalles-la-Source Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salles-la-sourcesalles-la-source/

Expo photos à Trame d’Arts Salles-la-Source Salles-la-Source 2022-05-01 was last modified: by Expo photos à Trame d’Arts Salles-la-Source Salles-la-Source Salles-la-Source Salles-la-Source 1 mai 2022 Aveyron Salles-la-Source

Salles-la-SourceSalles-la-Source Aveyron