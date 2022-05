Expo photographies – Jean-Paul LE GALL, 25 juillet 2022, .

Expo photographies – Jean-Paul LE GALL

2022-07-25 – 2022-07-31

Jean-Paul Le Gall est Quimpérois depuis 1960, après des études techniques et un

passage à l’école Boulle il réalise une carrière dans l’ingénierie construction et

parallèlement se consacre à sa passion la photographie.

Auteur-photographe passionné par la nature et la faune sauvage, Jean-Paul Le Gall

privilégie les photos d’animaux prises en milieu naturel et souhaite partager ces instants sauvages qu’il a eu le plaisir de vivre et de capturer.

Il travaille également sur plusieurs thèmes dont la dimension minimaliste et

abstraite de la nature qui se révèle à qui sait la voir, la mémoire des pierres à

travers le patrimoine breton, mais aussi la vie maritime à travers les ports,

chantiers naval et ces clichés de chalutiers colorés pris sur le vif à leur retour de

pêche.

