Expo photographies et sculptures – Catherine Thurel Combrit, 17 septembre 2021, Combrit.

Expo photographies et sculptures – Catherine Thurel 2021-09-17 – 2021-09-23 Rue des Glenan Fort de Sainte-Marine

Combrit Finistère Combrit

” Tout naturellement, la photographie s’est imposée à moi comme écriture artistique.

Je me suis formée auprès de talentueux maîtres, français et étrangers.

C’était en noir et blanc, où les lumières sont pures ou nuancées, douces ou saturées, veloutées ou brutales.

Malgré les qualités que cela offrait, la réalité est couleur.

Il me fallait alors répondre à cette exigence : reproduire le réel.

Suscitant de vives émotions il m’était important de faire vibrer les couleurs grâce à la lumière.

Vint alors la photographie numérique, déstabilisante dans un premier temps.

Je l’ai apprivoisée en respectant la même règle qu’imposait l’argentique : l’observation rigoureuse de la lumière.

L’alchimie continue à opérer et « déclencher » reste un grand moment.

Je mène ma vie de photographe avec passion et détermination, sans nul paravent de règles, conventions et de modes”

+33 6 66 06 85 79 http://www.catherinethurel.com/

