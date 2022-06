Expo photographies et sculptures – Catherine Thurel Combrit Combrit Catégories d’évènement: 29120

Expo photographies et sculptures – Catherine Thurel Combrit, 30 juin 2022, Combrit. Expo photographies et sculptures – Catherine Thurel Rue des Glenan Corps de garde Combrit

2022-06-30 10:00:00 – 2022-07-06 19:00:00 Rue des Glenan Corps de garde

Combrit 29120 Catherine Thurel se ballade entre la photographie et la sculpture.

Son inspiration? l’immense terrain de jeu qu’est la nature.

Ses créations photographiques? Souvent à la limite du Réel et de l’Irréel, elles laissent à l’imaginaire de chacun la place de s’exprimer.

