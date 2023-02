Expo photographie – Morgane Le Rhun Jardin de la pointe, 6 juillet 2023, Île-Tudy OT Destination Pays Bigouden Sud Île-Tudy.

Expo photographie – Morgane Le Rhun

2023-07-06 10:00:00 – 2023-07-12 19:00:00

Couleurs et lumières, ambiances de Bretagne, la magie de l’image.

Imprégnées d’air iodé et d’embruns, les flâneries de bord de mer, où l’on découvre les ports de pêche, les chantiers navals, les bateaux de pêche aux couleurs vives et chantantes, les plages de sable fin et les dunes de sable et de galets, sont propices à la rêverie dans le vent, le ciel bleu ou gris.

Le ciel, la mer, les marées font vivre les ports, les hommes et les bords de mer à leur rythme, changeant les couleurs et les ambiances au gré des saisons.

Nos rivages bretons ont cette capacité à pouvoir toujours nous surprendre, nous émerveiller et offrir des motifs nombreux et variés.

Les balades dans la nature, en bord de mer, en campagne, ou même en ville sont une source d’inspiration précieuse. Nous sommes entourés de sujets à découvrir et à observer de près. Se laisser surprendre par un élément, se laisser captiver, trouver l’angle, le cadrage, le fil, la ligne, attendre le bon rayon de lumière d’un instant furtif est un exercice passionnant.

La photo est comme un hymne aux éléments et permet de créer un monde situé entre réalité et imaginaire. Une photo se suffit à elle-même, sans ajouts, c’est-à-dire non retouchée. C’est une image instantanée, résultat de poses parfois longues pour un éclair furtif et magique.

Explorer, observer patiemment les détails, voir et respirer le monde et le moment, l’instant, inviter à redécouvrir le banal et le quotidien sous un autre angle, de façon différente, pour leur donner une autre vie. Cela conduit à considérer la place de l’Homme dans le monde, sa solitude et l’humilité qui devrait être la sienne face à son environnement.

J’essaye de transporter le visiteur, dans la magie et le rêve. Un reflet changeant qui miroite, une couleur qui chante, une lumière qui joue, un sujet qui interpelle, captive et permet de transmettre émotion et poésie.

Une belle image entraîne le spectateur dans un imaginaire empreint de sérénité, de poésie, de rêverie.

Morgane Le Rhun

morgane.le.rhun@gmail.com +33 6 62 68 15 14 https://www.photosmorganelerhun.com/

