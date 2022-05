Expo photo Wasselonne Wasselonne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wasselonne

Expo photo Wasselonne, 8 octobre 2022, Wasselonne. Expo photo Wasselonne

2022-10-08 10:00:00 – 2022-10-09 18:00:00

Wasselonne Bas-Rhin Wasselonne Le Club Photo de la Mossig vous invite à son exposition retraçant le travail de ses membres ! Corbeille à la sortie. +33 6 88 30 34 45 Le Club Photo de la Mossig vous invite à son exposition retraçant le travail de ses membres ! Corbeille à la sortie. Wasselonne

dernière mise à jour : 2022-05-13 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wasselonne Autres Lieu Wasselonne Adresse Ville Wasselonne lieuville Wasselonne Departement Bas-Rhin

Wasselonne Wasselonne Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wasselonne/

Expo photo Wasselonne 2022-10-08 was last modified: by Expo photo Wasselonne Wasselonne 8 octobre 2022 Bas-Rhin Wasselonne

Wasselonne Bas-Rhin