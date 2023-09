Expo photo : une installation de visages en suspension à Transfo – Emmaüs Solidarité Transfo – Emmaüs Solidarité Paris, 22 septembre 2023, Paris.

Du vendredi 22 septembre 2023 au samedi 28 octobre 2023 :

jeudi

de 14h00 à 21h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Du 22 septembre au 28 octobre Transfo, le centre culturel d’Emmaüs Solidarité, présente le travail de Laurent Lafolie, artiste photographe.

Figure emblématique d’une contre-culture dans la photographie contemporaine, Laurent Lafolie crée des objets photographiques qui jouent avec notre perception des images.

Sous la verrière de Transfo, espace culturel d’Emmaüs Solidarité aménagé dans un centre d’hébergement d’urgence, il présente Missingu (2010-2023), une installation de visages en suspension ouvrant, par transparence, notre regard sur la possibilité d’un monde sensible.

Imaginée par l’historien d’art Michel Poivert, spécialiste d’une génération d’artistes photographes se distinguant par leurs approches alternatives des standards de l’image, cette exposition propose autour d’une pièce d’installation, une sélection de documents, des rencontres et des ateliers de pratique et d’expérimentation photographique.

Une exposition en partenariat avec le Collège International de Photographie, dans le cadre de la programmation satellite des Rencontres Photographiques du 10e.

Rencontres, ateliers et visites

# Vernissage : vendredi 22 septembre, 18h

# Rencontre avec Laurent Lafolie et Michel Poivert : jeudi 12 octobre, 19h, dans le cadre de la programmation satellite des Rencontres photographiques du 10e

# Ateliers d’expérimentation photographique avec Vincent Lemaire, mercredi et jeudi 28 septembre, 14h

# Transfo propose des visites à la fois pédagogiques et sensibles de l’exposition. Développées par une guide conférencière des Musées Nationaux, elles sont menées par des personnes accompagnées par Emmaüs Solidarité et des riverains bénévoles, volontaires pour accueillir et guider le public dans l’exposition.

Photographe français né en 1963, Laurent Lafolie a débuté sa pratique avec des metteurs en scène et des chorégraphes contemporains. Depuis une vingtaine d’années, il développe une recherche sur la matérialité des images, leur interaction avec les supports et leur place dans l’histoire humaine. Il est représenté par la Galerie Binome.

Transfo – Emmaüs Solidarité 36 rue Jacques-Louvel Tessier 75010 Paris

Contact : https://fb.me/e/7YjaGwLkw

Laurent Lafolie Détail de Missingu de Laurent Lafolie