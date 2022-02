Expo photo sur l’écologie intégrale chez les partenaires brésilien et indonésien du CCFD Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 14:00 17:30

Gratuit : oui Entrée libre pour tous Tout public L’écologie intégrale est une notion née dès 1980 faisant le lien entre la bioéthique (la préservation de la nature et de la vie) et l’écologie environnementale. Cette exposition photo présente les contextes indonésiens et brésiliens et les initiatives d’écologie intégrale soutenues par le CCFD. adresse1} Nantes 44000

