En présence des deux photographes villersois : Franck Bizard et Didier Goyer. L'expo-photo est organisée dans le cadre du lancement du prochain évènement de boxe de la Fighting Club Academy de Villers sur Mer, qui aura lieu samedi 18 décembre à 20h dans l'enceinte de l'Académie (rue du Docteur Sicard à Villers-sur-Mer).

