Seine-Maritime Saint-Germain-d’Étables Venez admirer les photographies de Catherine Régnier et Mathial Gouel qui subliment les paysages de la commune, à la salle des fêtes de Saint-Germain-d’Étables du 8 au 10 avril, de 15h à 19h.

Vernissage le 7 avril à 19h. +33 2 35 83 45 11 Saint-Germain-d’Étables

