Rébénacq 64260 EUR 0 0 Confinement et couvre-feu nous ont fait redécouvrir combien les

rencontres sont essentielles dans nos vies. Les membres du Club

cherchent à restituer l’ambiance particulière de ces moments… ou à capter

après coup les signes laissés sur place !

Les photographes animaliers ne sont pas en reste : sauvages ou

domestiques, nos amies les bêtes témoignent de moments d’échanges,

pleins de tendresse ou au contraire d’agressivité.

L’importance des rencontres a fait étendre l’utilisation de ce terme dans un

sens figuré. C’est alors un troisième genre photographique, celui des effets

+33 5 59 05 51 50

