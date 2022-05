Expo photo “Ombres et lumières”

2022-06-03 – 2022-09-01 L'association Phot'aulé expose pendant trois mois à la médiathèque, en juin, juillet et août. Les photographes de l'association dévoilent une sélection de photos originales à découvrir aux heures d'ouverture de la médiathèque. Prises dans la nature ou travaillées en atelier, ces photos saisies sur le vif, au gré des instants propices, dévoilent la recherche du photographe pour le sujet, la lumière, le cadrage, la perspective et la profondeur. Cette expo propose du rêve et de l'émotion. Venez rêver !

