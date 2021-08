Mamoudzou Place de la République Mamoudzou Mamoudzou Expo photo “Nouveau regard sur ma Ville 2021” Place de la République Mamoudzou Mamoudzou Catégorie d’évènement: Mamoudzou

Venez nombreux découvrir l’exposition photo de restitution du projet “Nouveau regard sur ma Ville 2021” qui a permis à près de 90 jeunes de découvrir ou de redécouvrir leur patrimoine. —————————————————————————————————————————————————————————————- [Lien vers une publication Facebook pour découvrir le projet “Nouveau regard sur ma Ville 2021”](https://www.facebook.com/746228939050135/posts/1530446127295075/?sfnsn=mo) —————————————————————————————————————————————————————————

Entrée libre

Place de la République Mamoudzou Place de la République, sur le parvis du marché couvert, face à la barge 97600 Mamoudzou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Mamoudzou Autres Lieu Place de la République Mamoudzou Adresse Place de la République, sur le parvis du marché couvert, face à la barge 97600 Mamoudzou Ville Mamoudzou lieuville Place de la République Mamoudzou Mamoudzou