Expo Photo : Les visages de la Francophonie Mairie du 20e arrondissement Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Expo Photo : Les visages de la Francophonie Mairie du 20e arrondissement, 1 avril 2023, Paris. Du samedi 01 avril 2023 au samedi 08 avril 2023 :

samedi

de 09h00 à 12h30

jeudi

de 08h30 à 19h30

lundi, mardi, mercredi, vendredi

de 08h30 à 17h00

.Tout public. gratuit

L’expo-photo « Les visages de la Francophonie » est une déambulation à la découverte de 14 visages francophones. Faites l’expérience de la Francophonie comme un état d’esprit, un mode de vie, illustré par les témoignages de chacun d’entre eux, qui peut-être, feront écho, à vos propres parcours… En Francophonie, partons à la découverte de l’autre… à la découverte de nous-même. Pour son lancement, le Réseau des Villes et Villages amis de la Francophonie vous invite à célébrer la diversité et la richesse culturelle de la Francophonie à la Mairie du 20e arrondissement de Paris. A travers une déambulation à la découverte de 14 portraits et témoignages de francophones, des raisons qui les rendent fiers de leur langue et de leur culture, le RVVAF souhaite mettre en lumière les palettes de possibilités que représente la Francophonie et inviter chacun à questionner sa Francophilie. Le Réseau des Villes et Villages amis de la Francophonie est une initiative citoyenne de la Jeune Ambassadrice Francophone Vanessa Lébéka, qui a pour objectif de développer la Francophonie citoyenne et la Francophonie des Territoires. En s’associant à la Mairie du 20ème arrondissement de Paris, le RVVAF souhaite créer un pont entre les différents acteurs locaux pour promouvoir la langue française et la Francophonie. Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/1377751489643706 villesvillagesamisfrancophonie@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100090826291022 https://www.facebook.com/profile.php?id=100090826291022

RVVAF Exposition Les visages de la Francophonie, déambulation à la découverte de 14 visages francophones et leurs témoignages

