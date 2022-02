Expo photo : Les vies qu’on mène par le collectif Tendance Floue Cité internationale des arts, 1 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 05 mai 2022

de 18h00 à 21h00

Le jeudi 07 avril 2022

de 18h00 à 21h00

Le vendredi 08 avril 2022

de 18h00 à 21h00

Le mardi 08 mars 2022

de 18h00 à 21h00

Du mardi 01 mars 2022 au jeudi 19 mai 2022 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 19h00

gratuit

Missionnés par le Forum Vies Mobiles, think tank sur la mobilité du futur, 16 photographes du collectif Tendance Floue et un photographe de l’agence Magnum Photos ont parcouru les quatre coins du territoire français et posé leurs regards singuliers (étonnés, empathiques, distants…) sur ses habitants.

Résultat de ce décryptage acéré du quotidien où la mobilité est omniprésente, l’exposition Les vies qu’on mène présente à la Cité internationale des arts plus de 400 photographies qui offrent une incursion sensible dans la vie des jeunes, des familles et des vieux habitants de notre pays, des pauvres, des citadins, des personnes isolées, des riches et des ruraux, été comme hiver, de jour et de nuit, avant et pendant la crise sanitaire.

Trois soirées de nocturne seront organisées par le Forum Vies Mobiles et la Cité internationale des arts pour permettre au public de visiter l’exposition jusqu’à 21h et d’assister à une série de conférences et de performances les 10 mars, 7 avril et 5 mai.

Cité internationale des arts 18 rue de l’Hôtel de Ville Paris 75004

Contact : http://www.citedesartsparis.fr https://www.facebook.com/citedesartsparis/ https://twitter.com/citedesarts

Art contemporain;Expo;Photo

Date complète :

Les vies qu’on mène