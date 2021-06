Expo photo – les icônes de Wight de Gabriel Bescond Loctudy, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Loctudy.

Expo photo – les icônes de Wight de Gabriel Bescond 2021-07-05 – 2021-07-24 Médiathèque 71 rue Sébastien Guiziou

Loctudy Finistère

« ll n’y aura plus jamais de Woodstock ou de festival de l’Ile de Wight. La société actuelle ne permet plus autant de liberté dans un espace qui accueille des centaines de milliers de personnes. On ne peut plus permettre 4 jours de fête, de drogue, d’alcool, de sexe, de billets non-payés, de non-respects des règles de sécurité. Mais de cette période unique, il reste la musique et l’idée de rassembler les gens autour de cet art. »

+33 2 98 87 98 57

