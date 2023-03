Expo Photo : Les chaises sont des fenêtres comme les autres Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Expo Photo : Les chaises sont des fenêtres comme les autres Ligue de l'enseignement du Cher Bourges Cher

2023-03-04 11:00:00 – 2023-03-04 19:00:00

Exposition Photos « Les chaises sont des fenêtres comme les autres » par Pauline Sauveur. bibderue@ligue18.org +33 2 48 48 01 05

