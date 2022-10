EXPO PHOTO LA GRANDE TRIPLE ALLIANCE INTERNATIONALE DE L’EST

EXPO PHOTO LA GRANDE TRIPLE ALLIANCE INTERNATIONALE DE L’EST, 9 novembre 2022, . EXPO PHOTO LA GRANDE TRIPLE ALLIANCE INTERNATIONALE DE L’EST



2022-11-09 – 2022-11-09 De Nicolas Drolc Et Guillaume Marietta – France – 2022 – 01H32

Organisme protéiforme, sans visage, chétif et paranoïaque, La Grande Triple Alliance Internationale De l’Est n’existe pas. Dans les années 2000, un puissant flux de cellules hermaphrodites venimeuses a d’abord été observé dans les villes de Metz et Strasbourg avant de contaminer de larges zones circonscrites du tissu occidental et oriental. Le centipède vertical à 3 branches n’aurait pas voulu naître, tout comme il aurait bien laissé crever les organes d’une contre culture agonisante au lieu de lui délivrer un ultime électrochoc. Blague de mauvais goût, intrinsèquement éphémère, rigoureusement éternelle, la GTAIE continue aujourd’hui de perpétrer le crime, parfois dans la lumière, toujours en souterrain. Il suffit de vous regarder dans la glace chaque soir pour vous en convaincre. Ce film tente de raconter comment cette histoire aurait pu être évitée. dernière mise à jour : 2022-10-14 par

