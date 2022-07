Expo photo et sculpture raku – Allouis / Le Gall, 11 juillet 2022, .

Expo photo et sculpture raku – Allouis / Le Gall



2022-07-11 – 2022-07-17

Les œuvres de Jean-Paul Le Gall et Armelle Allouis se répondent dans un dialogue artistique où leurs sensibilités se rejoignent. Les sculptures raku d’Armelle Allouis et les photographies de Jean-Paul Le Gall se font écho dans une conversation ayant pour thème de prédilection le littoral breton. Faune des marais et des rivages, ports et chantiers navals cornouaillais deviennent ainsi les acteurs de ces échanges iodés. Les sculptures d’Armelle Allouis se distinguent par un noir et blanc assumé soulignant la pureté de la ligne, tandis que les clichés de Jean-Paul Le Gall révèlent les « instants sauvages » qu’il a eu le plaisir de vivre et de capturer.

jean-paul.le-gall@wanadoo.fr +33 6 74 87 63 36

Les œuvres de Jean-Paul Le Gall et Armelle Allouis se répondent dans un dialogue artistique où leurs sensibilités se rejoignent. Les sculptures raku d’Armelle Allouis et les photographies de Jean-Paul Le Gall se font écho dans une conversation ayant pour thème de prédilection le littoral breton. Faune des marais et des rivages, ports et chantiers navals cornouaillais deviennent ainsi les acteurs de ces échanges iodés. Les sculptures d’Armelle Allouis se distinguent par un noir et blanc assumé soulignant la pureté de la ligne, tandis que les clichés de Jean-Paul Le Gall révèlent les « instants sauvages » qu’il a eu le plaisir de vivre et de capturer.

dernière mise à jour : 2022-07-08 par