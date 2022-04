Expo photo de Richard Bellia : Un oeil sur la musique (1980-2016) Galerie Le Triphasé, 21 avril 2022, Nantes.

2022-04-21 Exposition du 21 avril au 20 mai 2022 :du mardi au samedi de 14h à 19het sur rendez-vous : 06 81 17 06 90 Vernissage le 21 avril à partir de 18h

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Exposition du 21 avril au 20 mai 2022 :du mardi au samedi de 14h à 19het sur rendez-vous : 06 81 17 06 90 Vernissage le 21 avril à partir de 18h

Depuis une quarantaine d’années que le photographe Richard Bellia rend compte du pouls du monde musical, il charrie avec lui une partie de son histoire et a décidé d’en livrer sa vision dans un ouvrage dantesque intitulé “Un œil sur la musique”. Avec ses cinq kilos et son millier de photos, ce recueil autoproduit immortalise quatre décennies de musiques échevelées et hirsutes au travers de ses moments-clés et de ses acteurs les plus marquants, c’est une véritable référence. A l’initiative de la galerie d’art Le Triphasé, Richard Bellia viendra présenter son livre et exposer de nombreux clichés (également de nouvelles sculptures) du 21 avril au 20 mai 2022, grâce à une triple exposition sur trois lieux entre Nantes et Le Pellerin : Le Triphasé, Le Caboulot et la Vinaigrerie. Si vous voulez côtoyer les monstres sacrés de la musique et revisiter les lieux emblématiques de la véritable histoire de “The Great Rock’n’Roll Swindle”, ne ratez pas les expositions de cet authentique personnage, aussi talentueux, décalé et indispensable que ses modèles.

Galerie Le Triphasé Centre-ville Nantes 44000

06 81 17 06 90 https://www.letriphase.com/ https://www.letriphase.com/post/richard-bellia-un-oeil-sur-la-musique-1980-2016