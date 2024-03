Expo photo de P.OLIVIER | Producteurs & circuits courts Ludo bibliothèque Ondres Tarnos, mardi 5 mars 2024.

Le photographe Patrice Olivier est parti à la rencontre de producteurs en circuits courts. Pour vous faire partager leurs quotidiens, il a vécu ces rencontres de l’intérieur au rythme de leurs activités. Il a fait le choix de la photo en noir et blanc pour une interprétation de la réalité plus personnelle et plus engagée. Cette approche lui a permis de privilégier l’humain, son savoir-faire et la précision de ses gestes. Cette exposition présente 15 producteurs en circuits courts.

Tout public, visible aux horaires d’ouverture en dehors des animations. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 10:00:00

fin : 2024-04-02 18:30:00

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin

Tarnos 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@ondres.fr

