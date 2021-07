Expo photo – Daniel Le Doudic Treffiagat, 9 août 2021-9 août 2021, Treffiagat.

Expo photo – Daniel Le Doudic 2021-08-09 – 2021-08-15 L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau

Treffiagat Finistère Treffiagat

Daniel Le Doudic : Surprendre des moments éphémères que seule la nature peut nous offrir si le regard ne s’évade pas vers l’horizon mais, au contraire,

recherche ces empreintes laissées par les mouvements de l’eau sur le sable.

Breton, né à Brest en 1952, forestier de métier, j’ai toujours « pris des photos » : de la famille, de voyages, des évènements qui font ma vie. Il y a une dizaine d’années, sur une plage du Médoc, je me suis arrêté sur une

empreinte qui figurait un arbre. J’ai ensuite régulièrement alimenté ma photothèque sur ce thème de l’arbre et de la forêt, sans doute par déformation professionnelle, avant de découvrir « mes robes » et autres formes qui font courir mon imaginaire. L’exposition présente une série de clichés réalisés sur des plages de la côte aquitaine et de Bretagne qui offrent une grande diversité de sables. Les photographies ne sont pas légendées pour permettre à chacun de voyager.

asso.treffiagarts@gmail.com +33 6 13 15 23 15 http://www.danielledoudicphotographie.wordpress.com/

dernière mise à jour : 2021-06-22 par