EXPOSITION : “Corps entravés” de Jean Michel AD du 2 au 28 mai du lundi au vendredi de 15h à 20h et le samedi de 14h à 19h – Vernissage le 3 mai à 19h00. EXPOSITION : “Corps entravés” de Jean Michel AD du 2 au 28 mai du lundi au vendredi de 15h à 20h et le samedi de 14h à 19h – Vernissage le 3 mai à 19h00. Photographe depuis son plus jeune âge, Jean Michel AD a toujours été attiré par le portrait et le corps : l’intimité du studio, la rencontre avec le modèle afin de faire ressortir sa personnalité et sa beauté. Volontaire ou provoquée. Choisie ou subie, l’entrave peut prendre de nombreuses formes. Que ce soit un membre qui soit entravé ou tout le corps. Que ce soit un autre corps qui l’entrave ou un objet. C’est en explorant ces différentes facettes du corps et de l’entrave que l’exposition “Corps entravés” est née. Oscar Wilde a écrit : « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde ». Alors venez, et regardez… Centre LGBTQI+ Paris Ile de France 63 rue Beaubourg 75003 Paris Contact : +33667683474 refculture@centrelgbtparis.org https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf

