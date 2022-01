Expo photo – Charles Seller : Lueurs de brumes Redon, 15 février 2022, Redon.

Rue Joseph Lamour de Caslou Médiathèque Redon

2022-02-15 – 2022-03-05

Redon Ille-et-Vilaine Redon

Exposition présentée du 15 février au 5 mars 2022 au Château du parc Anger (à côté de la médiathèque), REDON.

Photographe professionnel depuis peu, mais passionné par les paysages depuis plus de 3 ans. Je suis tombé amoureux des paysages autour de mon village de Saint-Jean-La-Poterie, notamment ceux des marais de l’Oust. J’étais capté par la magie de me lever tôt le matin, et me retrouver aux bords de la rivière plongée dans le brouillard. C’est cette magie que je vise à transmettre dans mon travail : saisir en image l’essence du paysage par une lumière, une ambiance, ou une scène.

Ouverture en présence des artistes :

Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h

Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

+33 2 99 71 29 38

Rue Joseph Lamour de Caslou Médiathèque Redon

