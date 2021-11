Villenave-d'Ornon Centre socioculturel Saint-Exupéry Gironde, Villenave d'Ornon Expo photo boréale Centre socioculturel Saint-Exupéry Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Expo photo boréale Centre socioculturel Saint-Exupéry, 3 décembre 2021, Villenave-d'Ornon. Expo photo boréale

du vendredi 3 décembre au vendredi 25 février 2022 à Centre socioculturel Saint-Exupéry

Les centres socioculturels villenavais ont souhaité mettre en lumière le travail d’artistes villenavais. ——————————————————————————————————– ### Intitulée Boréale, elle met en valeur le paysage villenavais de nuit, sous le thème « Symphonie d’eau et de lumière », avec des œuvres photographiques ou de light painting. Trois artistes, **Gil, Serge Arcas et Sandy Sparkly,** ont mis leur travail en commun pour un shooting sur l’Eau Bourde au printemps dernier. L’exposition propose également le travail des Illuminés, réalisé au Lac d’Hostens ou au sein des équipements publics villenavais (CCAS, EHPAD, CSC…) avec les habitants de la commune. Au total, une vingtaine d’œuvres sont présentées pour une durée de trois mois.

Accès libre (port du masque obligatoire)

symphonie d’eau et de lumière Centre socioculturel Saint-Exupéry 33, chemin Gaston, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-17T14:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-24T14:00:00 2021-12-24T18:00:00;2021-12-31T14:00:00 2021-12-31T18:00:00;2022-01-07T14:00:00 2022-01-07T18:00:00;2022-01-14T14:00:00 2022-01-14T18:00:00;2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-28T14:00:00 2022-01-28T18:00:00;2022-02-04T14:00:00 2022-02-04T18:00:00;2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Centre socioculturel Saint-Exupéry Adresse 33, chemin Gaston, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Centre socioculturel Saint-Exupéry Villenave-d'Ornon