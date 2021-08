Léguevin Village Haute-Garonne, Léguevin Expo photo “avant-après” Village Léguevin Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Expo photo "avant-après"

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

À la découverte des 7 photos-bâches anciennes en lieu et place des monuments actuels. Afin de mesurer le changement.

Une animation en toute autonomie.

Exposition de bâches-photos tirées d’anciennes cartes postales devant les monuments actuels. Village 31490 Léguevin Léguevin Haute-Garonne

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T21:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T21:00:00

