Expo photo « Au fil du temps » Place de l'hôtel de ville Abbaye – Salle Savary Mauléon

2022-03-02 – 2022-03-26

Mauléon Deux-Sèvres EUR Une exposition photo qui voudrait nous donner à voir le temps qui passe. Des instants d’hier et d’aujourd’hui qui, pour certains, rappelleront des jours anciens, feront surgir des souvenirs…

Jeunes ou moins jeunes, tous s’y retrouveront ici ou là, au gré des objets, des lieux, des situations choisis.

C’est un peu un voyage sensible dans le temps que nous offrent les passionnés du Photo Club.

Place de l'hôtel de ville Abbaye – Salle Savary Mauléon

