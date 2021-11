Fleurines Fleurines Fleurines, Oise Expo photo animalière Fleurines Fleurines Catégories d’évènement: Fleurines

Fleurines Oise Exposition de photographies animalières de l’Association Objectif Passion Nature avec la participation de la Mairie de Fleurines. Samedi 20 novembre de 10h à 19h

Dimanche 21 novembre de 9h à 18h

Salle Firmin Declercq.

Entrée gratuite.

+33 6 10 85 87 37 https://www.fleurines.fr/

