EXPO PHOT’EAU

2022-05-04 – 2022-05-04 Découvrez le bassin versant vu par l’oeil de ceux qui y travaillent.

Proposée dans le cadre de l’action Au fil de l’eau, un programme d’animations de sensibilisations & d’informations sur l’eau, construit en partenariat avec le SBVB, Syndicat du Bassin Versant du Brivet. Et découvrez le contrat territorial eau par ici Bibliothèque de Sainte-Anne sur Brivet Du 4 mai au 1er juin

Pendant les ouvertures d’accueil du public

Entrée libre et gratuite Entrée libre aux heures d’ouvertures de la bibliothèque

Mercredi de 14h30 à 18h

Vendredi de 15h30 à 18h

Samedi de 9h30 à 12h30 Renseignements :

Bibliothèque de Ste Anne sur Brivet 02 40 91 84 88

