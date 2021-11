Basse-Goulaine Médiathèque René-Guy Cadou - Basse Goulaine Loire-Atlantique, Nantes Expo Petit Musée des Illusions Médiathèque René-Guy Cadou – Basse Goulaine Basse-Goulaine Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Cette exposition, réalisée par le Pavillon des sciences de Montbéliard, se présente comme un petit musée d’art avec des tableaux où se mêlent illusions d’optique et références au monde artistique. Figures fictives, distorsions ou couleurs subjectives, ces images déroutantes et ces manipulations interactives mettent en évidence la différence entre ce que l’on voit et ce que l’on croit voir. Ce que vous verrez n’est pas la réalité mais laissez-vous surprendre par cette étrange sensation ! Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque Médiathèque René-Guy Cadou – Basse Goulaine adresse1} Basse-Goulaine 44115 02 40 06 00 22 http://mediatheque.basse-goulaine.fr/ mediatheque@basse-goulaine.fr

