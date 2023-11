Expo personnelle de l’artiste américain Dan Oliver: Shelter JPS Gallery Paris Paris, 12 octobre 2023, Paris.

Du jeudi 12 octobre 2023 au vendredi 10 novembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. Jusqu’à 12 ans. gratuit

L’artiste américain Dan Oliver, connu pour ses peintures éthérées et oniriques, présentera sa première exposition personnelle à Paris à la galerie JPS intitulée « Shelter » (Refuge).

Des maisons,

des nichoirs, une église et une tente deviennent des points de convergence entre l’ordinaire et

l’étrange, invitant ainsi les spectateurs à entrer dans des récits en cours. Ces récits, dépourvus de

points de départ définis et de destinations préétablies, demeurent ouverts à l’interprétation,

sollicitant ainsi l’imagination du public pour compléter le tableau.

Allant de concepts complexes tels que la fusion du naturel et de l’artificiel, illustrée dans ses

peintures de nichoirs perchés sur des branches d’arbres, ressemblant à des têtes sur des cous, à sa

représentation emblématique de bâtiments en train de brûler de l’intérieur ou explosant en une

profusion de flore, la pratique artistique d’Oliver implique souvent de revisiter des sujets qu’il a

explorés précédemment, en particulier lorsque le sujet demeure pertinent dans sa vie.

L’exposition met en avant les peintures d’Oliver représentant des maisons de classe moyenne

situées dans des endroits peu conventionnels, tels que des plans d’eau ou des grottes souterraines.

La peinture « Subterranean » (Souterrain) dépeint la maison d’enfance d’Oliver dans une grotte

faiblement éclairée, symbolisant le primitif, l’obscur, le caché, l’ancien, l’inconscient, le ventre

maternel et le goutte-à-goutte lent du temps. D’autre part, la maison représente le soi, la famille, la

société, la sécurité, l’enfance et l’innocence. Depuis la disparition de ses parents, la maison

d’enfance d’Oliver est devenue un recueil de souvenirs, d’idées et d’émotions qu’il souhaitait

préserver dans cette grotte immuable semblable à un ventre maternel, qui semble imperméable au

temps. De plus, les lumières de la maison restent allumées, donnant l’impression de la présence

éternelle de ses parents au sein de la maison.

Les peintures d’Oliver ont toujours compris plus d’un thème, et son inspiration pour représenter

des bâtiments en feu trouve son origine dans un incendie dévastateur d’église de son enfance.

Lorsque la cathédrale Notre-Dame a brûlé en 2019, cet événement tragique l’a profondément

marqué, car l’image d’une église représente plus qu’un simple souvenir d’enfance. Elle symbolise

également une vision du monde que beaucoup trouvent de plus en plus improbable et représente

une institution complice de nombreux crimes tout au long de l’histoire. La création et la

destruction forment un cycle inévitable, et ces peintures d’églises en feu servent à la fois de rappel

poignant de souvenirs chers et de la décadence d’une institution corrompue subissant purification,

transformation et destruction. En apprenant qu’il exposerait à Paris, Oliver savait qu’il créerait une

autre peinture d’une église en feu, car, comme lui-même, la France a également vécu une longue et

compliquée histoire avec le catholicisme et a dû voir brûler une église bien-aimée. La peinture,

intitulée « Inferno (#2) » est une référence évidente à la représentation de l’Enfer par Dante et

renforce les thèmes mentionnés ci-dessus. Oliver espère que la peinture évoquera la même

complexité d’émotion chez les spectateurs parisiens que chez lui.

L’étendue émotionnelle des peintures d’Oliver va de menaçante à chaotique, de nostalgique à

surréaliste. La simplicité graphique qui caractérise son travail est complétée par une narration

ouverte qui invite le spectateur à se promener dans un labyrinthe d’intégrations et de devenirs

sans fin. Des abris sont érigés, protégés, menacés et transformés de manière aussi violente que

douce, incitant les spectateurs à se demander comment ces visions inexpliquées se superposent à

leur propre réalité. Tel est le défi qu’Oliver propose aux spectateurs dans cette pièce visuelle –

achever le rêve.

À propos de Dan Oliver



Avec son style de peinture distinctif qui combine le surréalisme et le romantisme rural, Dan Oliver

construit une vision onirique du monde à la fois familière et étrange. Les images d’Oliver vont du

figuratif à l’abstrait, du réaliste au symbolique. Il mélange habilement les souvenirs du passé avec les

angoisses du présent, créant des images idylliques mais inquiétantes qui évoquent la nostalgie tout

en traitant des préoccupations contemporaines. La simplicité raffinée de son travail lui confère une

apparence emblématique à la fois frappante et mémorable. Avec des éléments tels que le feu, l’eau,

des paysages vides et des formes en mutation, les peintures idylliques d’Oliver incarnent des récits

émotionnels et provocateurs. Leurs formes simples et leur beauté silencieuse nous permettent de

continuer à regarder et à réfléchir sur le monde réel, parfois complexe et effrayant. Les peintures

invitent les spectateurs à réfléchir à leur place dans ce monde, laissant place au dialogue et à de

multiples interprétations.

À propos de JPS Gallery

Établie à Hong Kong (2014), Tokyo (2018), Paris (2022) et Barcelone (2023), JPS Gallery est une

galerie d’art contemporain indépendante présentant des œuvres d’artistes émergents et établis du

monde entier.

La galerie se met avec passion au service de la nouvelle ère numérique et de l’exploration des

beaux-arts et de la culture pop. Notre objectif est de créer un environnement innovant pour une

nouvelle génération d’artistes et de collectionneurs, un espace de création accueillant pour tous.

Nous nous concentrons sur des œuvres de notre temps utilisant différents supports et disciplines,

et nous efforçons de mettre en valeur une sélection soignée d’œuvres qui incarnent l’esthétique

d’aujourd’hui.

Nous nous engageons à soutenir la scène culturelle et artistique en Asie et en Europe, en

favorisant le dynamisme d’une communauté artistique locale. La galerie présente régulièrement des

œuvres d’artistes émergents dans ses espaces d’exposition ainsi que dans des foires d’art

internationales. Elle leur offre ainsi une plate-forme de rayonnement mondial, permettant à de

jeunes artistes de lancer leur carrière. JPS apporte enfin une contribution active à la société en

général et à la scène artistique locale en particulier, en parrainant divers événements caritatifs et

ventes aux enchères.

JPS Gallery Paris 12 rue Notre-dame de Nazareth 75003 Paris

Contact : https://jpsgallery.com/exhibition/shelter/ +33140610491 mika@jpsgallery.com https://www.facebook.com/jpsartgallery/ https://www.facebook.com/jpsartgallery/

©jpsgallery ©danoliver Dan Oliver – Expo Shelter