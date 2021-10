Périgueux Périgueux Dordogne, Périgueux Expo Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Expo Périgueux, 8 octobre 2021, Périgueux. Expo 2021-10-08 16:00:00 – 2021-10-16 19:00:00

Périgueux Dordogne Périgueux Du 8 au 16 octobre EXPO :

– Jean-Christoph ROBIN Sculpteur

– Eurydis BAILLET Fleuriste

– Karine JAMOT Artiste peintre Entrée libre 16h à 19h Info réservation : 06 48 20 80 88 Du 8 au 16 octobre EXPO :

– Karine JAMOT Artiste peintre Entrée libre 16h à 19h Info réservation : 06 48 20 80 88

