Expo/Performance : Arborescences – Anne Girard-Le Bot Studio Le Regard du Cygne, 4 novembre 2021, Paris.

Que se passe-t-il entre les feuilles qui bruissent, à la surface des roches, ou dans l’humus et les mousses ? Exploration sensorielle de la forêt, Arborescences se déploie dans tous les espaces du Regard du Cygne et entrelace performance dansée, projections et images photographiques. De quoi nous rapprocher de la canopée et ouvrir les portes d’un univers végétal, minéral et animal, multiforme et multidimensionnel. Photographe autodidacte, Anne Girard-Le Bot œuvre depuis 2008 dans le paysage de la danse. Inspirée par les mouvements du corps humain, de la nature et de la lumière, elle a présenté plusieurs installations photographiques au festival Plages de Danse (Morbihan). Distribution

Conception artistique & scénographie Anne Girard-Le Bot/Photographie Anne Girard-Le Bot / Danse-projection Caroline Ducrest et Lucien Morineau / Boucle sonore Pierre-Marie Braye-Weppe

Production : seensible Spectacles -> Danse Studio Le Regard du Cygne 210 rue de Belleville Paris 75020

7bis, 11 : Place des Fêtes (213m) 11 : Télégraphe (248m) 20 : Pixérécourt

Contact :Le regard du Cygne https://www.leregarducygne.com/ 0143585593 info@leregarducygne.com

