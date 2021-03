Expo –, 26 mars 2021-26 mars 2021, Penmarch.

Expo – 2021-03-26 – 2021-03-26 Far West 61 rue François Péron

Penmarch 29760

« Je m’étais toujours représenté cette cavité comme la plus belle demeure qui puisse exister pour moi. » Le Terrier, Kafka

TEMPURA COCKPIT, première création scénique en duo des artistes Elvire CAILLON et Léonard MARTIN, nous invite à une plongée au-delà des limites habituelles des arts vivants.

À la rencontre de ces gestes qui surprennent et suspendent un instant notre jugement, un équipage d’artistes issus de disciplines différentes est réuni au plateau : une danseuse, un contrebassiste, un comédien, une performeuse sonore. Se déplie alors, par le tissage des solitudes, une suite d’instantanés comme figés dans l’huile bouillante qui compose cette seconde peau dont on sait qu’elle révèle la saveur de la première. Le souvenir d’un voyage au Japon, de l’exploration d’un terrier, un dîner avec son double, une maison dans le sable, des pieds sur un fil, un bal masqué.

Le Cockpit est ce lieu étrange plein de voyants, d’interrupteurs, de manettes qui actionnent et ouvrent les portes de notre boîte noire. Au centre de ce labyrinthe, un petit être arpente la scène où se déroule notre traversée.

francoise.lebeau@gmail.com +33 6 30 60 17 76 http://www.annejameschaton.org/

