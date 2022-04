Expo peintures – Yvonne Genu-Maurice Combrit, 12 mai 2022, Combrit.

Expo peintures – Yvonne Genu-Maurice Quai Jacques de Thézac Coop Combrit

2022-05-12 – 2022-05-18 Quai Jacques de Thézac Coop

Combrit Finistère

L’artiste travaille l’aquarelle et, plus particulièrement depuis plusieurs années avec passion, la peinture à l’huile.

Autodidacte, elle expose depuis 1987. Après les marines et les natures mortes, elle puise désormais son inspiration au bord de la mer.

L’artiste travaille l’aquarelle et, plus particulièrement depuis plusieurs années avec passion, la peinture à l’huile.

Autodidacte, elle expose depuis 1987. Après les marines et les natures mortes, elle puise désormais son inspiration au bord de la mer.

Quai Jacques de Thézac Coop Combrit

dernière mise à jour : 2022-04-23 par