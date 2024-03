Expo peintures Serge Milet Jardin de la pointe Île-Tudy, jeudi 31 octobre 2024.

Expo peintures Serge Milet Jardin de la pointe Île-Tudy Finistère

Je peins par touches colorées de façon impressionniste en réalisant des fondus à l’acrylique et

travaillant par glacis successifs parfois en épaisseurs. Je m’inspire de photos et de ressentis collectés dans la nature lors de promenades contemplatives. Je note mes impressions dans un carnet ; les couleurs, les odeurs, les sons, les émotions… tout ce qui ne se voit pas sur une photo.

Des phrases, des mots apparaissent…

Une fois à l’atelier, ces impressions vont prendre forme sur la toile. Ma peinture est une poésie silencieuse et vibrante. Les mots qui l’accompagnent font le lien entre le paysage et le sens que je lui donne symbole d’une dimension intérieure et philosophique

Mes images témoignent de la relation unifiée avec la nature. Elles essaient de susciter le silence de l’esprit et l’ouverture du cœur.

Les poèmes et les images tentent modestement de pointer vers la Réalité au delà des mots et des formes. .

Début : 2024-10-31 10:00:00

fin : 2024-11-06 18:00:00

Jardin de la pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne miletserge@orange.fr

