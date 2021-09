Expo – peintures Jean-Luc Girard – Dialogue Plozévet, 1 octobre 2021, Plozévet.

Expo – peintures Jean-Luc Girard – Dialogue 2021-10-01 – 2021-10-29 Office de Tourisme du Haut Pays Bigouden 13 Rue du Centre

Plozévet Finistère Plozévet

Jean-Luc Girard a reçu sa formation artistique à l’école d’arts appliqués de Paris.

Travaillant d’abord sur des sujets figuratifs, Jean-Luc Girard éprouve rapidement le besoin de réaliser des “choses plus créatives”. Il s’oriente vers l’abstrait et l’acrylique.

Masques, bateaux, personnages féminins … l’artiste donne une grande importance au côté graphique et recherche l’équilibre entre couleurs et formes.

Exposition visible du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

D’origine ukrainienne, Zoya Lebris peint avec passion les sujets qui l’inspirent.

+33 2 98 91 45 15 https://jeanlucgirard.book.fr/

