Expo peintures – Barbara Vaquier, 4 août 2022, .

Expo peintures – Barbara Vaquier

2022-08-04 10:00:00 – 2022-08-10 19:30:00

Je suis artiste depuis près de 40 ans, passée par la gravure et le modelage, par les États-Unis et par Paris et maintenant passionnée par la peinture, par la magie des portraits et par ma magnifique Bretagne où je passe le plus de temps possible.

En 2019, j’ai pu exposer mes portraits peints des habitants de la Cité Radieuse de Marseille dans l’extraordinaire Hall de béton, une aventure de quelques mois par laquelle je voulais fixer dans la mémoire du lieu quelques résidents remarquables et proposer à tous un portrait, comme le Corbusier qui avait proposé à tous un habitat.

J’ai aussi exposé cette année-là en collectif au Moulin de Cézanne près d’Aix en Provence puis dans un restaurant parisien pour une action humanitaire au Venezuela.

Exposer sur l’Île-Tudy est comme un retour aux sources puisque mes parents originaires de Pont-l’Abbé et de Lorient y ont vécu leurs dernières années ensemble, ma mère y habitant toujours et que leur souhait initial était de s’y installer professionnellement.

