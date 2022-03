Expo peinture – Zoya LE BRIS Treffiagat Treffiagat Catégories d’évènement: Finistère

Treffiagat

Expo peinture – Zoya LE BRIS Treffiagat, 23 mai 2022, Treffiagat. Expo peinture – Zoya LE BRIS L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau Treffiagat

2022-05-23 – 2022-05-29 L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau

Treffiagat Finistère « Je peins depuis environ 10 ans. J’ai suivi des cours pendant 4 ans avec Dominique Le Douce à l’association Clair Obscur à Pont L’Abbé. J’ai commencé par du figuratif, nature-mortes, paysages… après j’ai poursuivi avec Jean Jacques Quinquis à Pluguffan pendant deux ans puis avec Albert Quentel, Actuellement je continue avec Éric Josa à Pont L’Abbé. J’ai participé à différentes expositions : Pont L’Abbe en 2016, Plomeur 2017, 2018, 2019, Loctudy 2017, Mairie de Fouesnant en 2019, Treffiagat- 2021 ». asso.treffiagarts@gmail.com +33 6 13 15 23 15 « Je peins depuis environ 10 ans. J’ai suivi des cours pendant 4 ans avec Dominique Le Douce à l’association Clair Obscur à Pont L’Abbé. J’ai commencé par du figuratif, nature-mortes, paysages… après j’ai poursuivi avec Jean Jacques Quinquis à Pluguffan pendant deux ans puis avec Albert Quentel, Actuellement je continue avec Éric Josa à Pont L’Abbé. J’ai participé à différentes expositions : Pont L’Abbe en 2016, Plomeur 2017, 2018, 2019, Loctudy 2017, Mairie de Fouesnant en 2019, Treffiagat- 2021 ». L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau Treffiagat

dernière mise à jour : 2022-02-28 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Treffiagat Autres Lieu Treffiagat Adresse L'Etuve 1 rue R. et X. Quideau Ville Treffiagat lieuville L'Etuve 1 rue R. et X. Quideau Treffiagat Departement Finistère

Treffiagat Treffiagat Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treffiagat/

Expo peinture – Zoya LE BRIS Treffiagat 2022-05-23 was last modified: by Expo peinture – Zoya LE BRIS Treffiagat Treffiagat 23 mai 2022 finistère Treffiagat

Treffiagat Finistère