Expo peinture Yann Faucheux L’Etuve Treffiagat, lundi 8 juillet 2024.

Je me suis depuis toujours intéressé à la peinture, instituteur j’ai essayé d’y rendre sensible mes élèves tout au long de ma carrière.

Après être passé par le crayon, la gouache, l’aquarelle, je me suis lancé dans la peinture a l’huile depuis une quinzaine d’années. Si ma principale source d’inspiration est la Bretagne et notamment le pays bigouden que je fréquente depuis très longtemps, je réalise aussi des portraits de temps en temps, ou tout autre sujet qui me plait, dans un style figuratif. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08 14:30:00

fin : 2024-07-14 18:30:00

L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau

Treffiagat 29730 Finistère Bretagne asso.treffiagarts@gmail.com

