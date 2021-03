Expo peinture sur laisses de mer – Brigitte Sidaner, 19 août 2021-19 août 2021, Île-Tudy.

Expo peinture sur laisses de mer – Brigitte Sidaner 2021-08-19 – 2021-08-25 Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Île-Tudy

Petite fille, fille et sœur de marins pêcheurs, j’ai toujours vécu dans ce milieu marqué par une vie rude et des émotions extrêmes.

Artiste peintre, je ne racontais pourtant pas cette vie là sur les toiles, ne me sentant pas à la hauteur.

Et puis, je pris l’habitude de récupérer le long des rivages des morceaux de bois dits flottés et de barques brisées échouées : déjà de véritables œuvres d’art façonnées par la mer et le sable.

Avec un tel support, j’ai enfin trouvé le moyen de rendre un bel hommage à la Bretagne, au monde de la mer et à ses pêcheurs.

Je peins à l’acrylique et laissant libre cours aux souvenirs de mon enfance, c’est avec tendresse, émotion et humour que j’interprète, à ma manière, toute cette vie maritime qui m’est si chère : pêcheurs rentrant du port avec de drôles de godailles ; d’autres, mains dans les poches scrutant l’horizon et parlant de pêche, bien sur, et du temps et puis les maquereaux, et les grondins…, Les mouettes serrées les unes contre les autres en attendant que cesse la tempête….

+33 6 17 20 48 97

