Expo peinture – sculpture – Larvol – Le Campion Plobannalec-Lesconil, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Plobannalec-Lesconil.

Expo peinture – sculpture – Larvol – Le Campion 2021-07-19 – 2021-07-25 Rue Jean Jaurès Le Temple des Arts

Plobannalec-Lesconil Finistère

Daniel Larvol

Adepte des techniques mixtes, peinture acrylique sur papier ou toile, Daniel Larvol met en scène des fragments de réalité métamorphosée. Ses réalisations peuvent être rehaussées de collages de papiers, de cartons ou affiches lacérées. Son travail tend ainsi vers l’expressionnisme abstrait, voire allégorique avec l’ambition de questionner et d’émouvoir.

Marie-Lise Le Campion

Recherches sur la lumière, sur la poésie et l’harmonie des couleurs sont au cœur du travail pictural de Marie-Lise Le Campion. Retranscrivant sur la toile ses émotions et sentiments, elle livre une peinture d’intériorité, une sorte de journal intime, de porte ouverte sur des paysages intérieurs. Épurée et teintée de mystère, son œuvre oscille entre figuration et abstraction, entre rêve et réalité. Marie-Lise Le Campion poursuit également ses recherches dans le domaine de la sculpture.

Daniel Larvol

Adepte des techniques mixtes, peinture acrylique sur papier ou toile, Daniel Larvol met en scène des fragments de réalité métamorphosée. Ses réalisations peuvent être rehaussées de collages de papiers, de cartons ou affiches lacérées. Son travail tend ainsi vers l’expressionnisme abstrait, voire allégorique avec l’ambition de questionner et d’émouvoir.

Marie-Lise Le Campion

Recherches sur la lumière, sur la poésie et l’harmonie des couleurs sont au cœur du travail pictural de Marie-Lise Le Campion. Retranscrivant sur la toile ses émotions et sentiments, elle livre une peinture d’intériorité, une sorte de journal intime, de porte ouverte sur des paysages intérieurs. Épurée et teintée de mystère, son œuvre oscille entre figuration et abstraction, entre rêve et réalité. Marie-Lise Le Campion poursuit également ses recherches dans le domaine de la sculpture.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par