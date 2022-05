Expo peinture, sculpture et photographie – 4 artistes Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Expo peinture, sculpture et photographie – 4 artistes Combrit, 17 juin 2022, Combrit. Expo peinture, sculpture et photographie – 4 artistes Rue des Glénans Fort Combrit

2022-06-17 10:00:00 – 2022-06-23 18:30:00 Rue des Glénans Fort

Combrit Finistère Rencontre de 4 artistes, peintres, sculpteur, photographe et plasticien professionnels.

Des perspectives différentes mais qui partagent une même grande exigence artistique . Rève Cordel : peinture

Cov : sculpture

Guy Colin : peinture numérique

